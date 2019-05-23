В ДНР рассказали о целях задержанной диверсионной группы ВСУ

Задержанные в ДНР военнослужащие ВСУ планировали устроить несколько диверсий на территории республики, сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«В ходе следственных мероприятий установлены личности всех восьми диверсантов. В настоящий момент диверсанты дают признательные показания. С их слов нам стало известно, что на территории республики они должны были совершить ряд диверсий, одна из которых планировалась в отношении сотрудников СММ ОБСЕ», – рассказал Безсонов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что инициатива о заброске диверсионно-разведывательной группы была предложена лично командующим объединенных сил Александром Сырским.

В среду минобороны Украины сообщило, что на территории ДНР были задержаны восемь бойцов ВСУ.

В республике сообщили, что у задержанных при себе была форма, номерные знаки и документы Народной милиции ДНР, также они несли с собой взрывчатку.