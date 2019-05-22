В ДНР подтвердили задержание бойцов ВСУ на своей территории

В ДНР подтвердили задержание на территории республики военнослужащих Вооруженных сил Украины.

«Сегодня в ходе успешно проведенной операции Народной милиции ДНР была задержана диверсионно-разведывательная группа противника. При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца Народной милиции, а также взрывчатые вещества», – говорится в сообщении на сайте ДНР.

Отмечается, что с задержанными проводятся следственные действия. Число задержанных военнослужащих не раскрывается.

Ранее в среду минобороны Украины сообщило, что на территории республики были задержаны восемь бойцов ВСУ.