Группу военнослужащих ВСУ задержали в ДНР

Восемь украинских военнослужащих были задержаны на территории ДНР, сообщает пресс-служба минобороны Украины.

«Восемь военнослужащих ВСУ из состава объединенных сил (группировка ВСУ в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД), двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками (так власти Украины называют донбасских ополченцев – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны страны.

Военная прокуратура Украины начала расследование происшествия, командование группировки войск «принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих», отмечает ведомство.

В феврале правоохранители ДНР задержали троих сотрудников СБУ, подозреваемых в совершении серии терактов и диверсий на территории республики.