Канада согласилась забрать мусор с Филиппин

Оттава согласилась вернуть в страну 69 контейнеров с мусором, доставленным на территорию Филиппин пять лет назад, сообщила глава министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Канады Кэтрин Маккенна.

«Канада ценит свои отношения с Филиппинами и тесно сотрудничает с филиппинскими властями, чтобы найти взаимоприемлемое решение», – сказала Маккенна, пишет New York Times.

Она уточнила, что канадские власти заключили контракт с Bollore Logistics Canada, которая начнет подготовку к вывозу мусора в ближайшие дни. Вернуть контейнеры в Канаду планируется до конца июня, все расходы на доставку и утилизацию Оттава возьмет на себя. Полностью утилизировать мусор смогут к концу лета, сообщает CBC News.

Как сообщается на сайте госзакупок правительства Канады, расходы Оттавы на доставку мусора с Филиппин составят 1,14 млн канадских долларов (850 тыс. долларов), передает ТАСС.

Филиппинский суд еще в 2016 году вынес решение, что незаконно ввезенный в страну из Канады в 2013-2014 годах мусор наносит ущерб экологии и здоровью людей, и должен быть вывезен обратно. Оттава тогда заявила, что контейнеры с мусором являются коммерческой поставкой, не имеющей отношения к правительству, но позже согласилась забрать его обратно. Манила установила дедлайн до 15 мая 2019 года, а после того как он не был соблюден, отозвала своего посла и генеральных консулов. В МИД Канады на прошлой неделе заявили, что разочарованы таким решением Манилы и вновь пообещали вывезти весь канадский мусор с Филиппин.

Не дожидаясь нового решения Оттавы президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился о найме судоходной компании для возврата в Канаду 69 контейнеров с мусором. Он добавил, что, если Канада откажется принять контейнеры, груз следует оставить в ее территориальных водах.