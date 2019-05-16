Филиппины отозвали посла из Канады из-за мусора

Филиппины отозвали посла и консулов из Канады из-за того, что канадские власти не вывезли отходы, незаконно ввезенные на территорию Филиппин в 2013 году.

«Прошлой ночью были направлены письма об отзыве нашего посла и консулов в Канаде. Они ожидаются здесь (на Филиппинах) примерно через сутки», – сообщил глава МИД Филиппин Теодоро Локсина, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Channel NewsAsia.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Оттава не вывезла мусор до крайнего срока, отведенного Манилой до 15 мая.

На минувшей неделе власти Филиппин сообщили, что Канада согласилась вывезти около 70 мусорных контейнеров, ввезенных частными канадскими компаниями нелегально на филлипинскую территорию.

Президент Филиппин Родриго Дутерте многократно критиковал Канаду из-за отказа вывозить мусор.