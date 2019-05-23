Пушков предсказал крах «украинской мечты»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление замглавы администрации президента Украины Вадима Пристайко о том, что ЕС и Североатлантический альянс являются партнерами Киева, без которых он «не выживет».

«Украина всегда выживала за чей-то счет, например, за наш. А теперь хочет выживать за счет ЕС», – написал Пушков в Twitter.

В то же время сенатор считает, что «много ей там не дадут – на элитку хватит, а народу ничего не достанется». «Так что выживать будет плоховато. За чужой счет жить хорошо не выйдет. Не осуществится «украинская мечта», – добавил сенатор.

Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО.

В начале мая представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что новые власти продолжат курс на вступление в Североатлантический альянс и ЕС, как это делал Петр Порошенко.