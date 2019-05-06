Штаб Зеленского заявил о намерении продолжить курс Порошенко

Представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что новые власти продолжат курс на вступление в Североатлантический альянс и ЕС, как это делал Петр Порошенко.

«Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать… Это не какой-то сюрприз, который только сейчас анонсирован, он был все время озвучен, с начала кампании и до сего момента», – заявил Юраш в эфире телеканала NewsOne.

Он добавил, что на данный момент в штабе избранного президента продолжается активная подготовка его внешней политики в первые 100 дней после вступления в должность, передает РИА «Новости».

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Между тем ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович отметил, что заявления Зеленского вызывают беспокойство, так как они резко отличаются от предвыборных обещаний, из-за которых украинцы и голосовали за него.