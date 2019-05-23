Претендующую на пост главы Башкирии фотомодель подозревают в политнеподкованности

«Мне надо пообщаться с ней и осознать, насколько она понимает разницу между хождением по подиуму и политической деятельностью», – сказал газете ВЗГЛЯД зампред Партии Роста Виктор Звагельский. Так он прокомментировал претензии активистки партии, манекенщицы Сании Тимасовой на пост главы Башкирии.

Замглавы Партии Роста (ПР) Виктор Звагельский заверил, что в федеральном руководстве ПР не знают о решении активистки партии Сании Тимасовой участвовать в выборах главы Башкирии. Тимасова известна в Уфе как владелица модельного агентства, как модель plus size («плюс сайз») и как активная инста-блогерша.

На сайте ПР Тимасова фигурирует как член партии, в том числе как организатор штаба Бориса Титова в Башкирии на выборах президента России. В апреле прошлого года Тимасова участвовала в уличной акции Партии Роста, о чем рассказывала своим подписчикам в соцсетях. В сентябре она заявила изданию Independent-press.ru, что вызывает блогера Алексея Навального на «обнаженную дуэль».

Звагельский подозревает, что Тимасова заявила о намерении участвовать в выборах лишь с целью привлечь к себе внимание. «На мой взгляд, это не очень умный пиар», – считает он.

Напомнив о том, что Тимасова уже пробовала в 2016 году выдвинуться в депутаты Госдумы от «Единой России», зампред предположил, что модель просто использует те партии, чьи названия слышала.

«К сожалению, сегодня политическая подкованность большинства фотомоделей, которые называют себя блогерами, настолько оставляет желать лучшего, что комментировать их заявления, – излишне», – признался собеседник.

Он не уверен в том, что Тимасова сможет стать серьезным политиком. «Я не против моделей как таковых. Но чтобы понять, о ком идет речь, мне надо пообщаться с ней и осознать, насколько она понимает разницу между хождением по подиуму и политической деятельностью», – подытожил Виктор Звагельский.

Как сообщило издание UfaTime.ru, хозяйка модельного агентства Сания Тимасова в соцсетях сообщила о своем решении баллотироваться на пост главы Башкирии. Выборы главы Башкирии запланированы на 8 сентября.

«Я смогла поднять свою грудь после двух детей и смогу поднять с колен Уфу и Республику Башкортостан в целом. У меня сильная и мощная команда, я иду как самовыдвиженец. Я сильная и смелая. Я та, которую вы ждали», – заявила хозяйка агентства.

Впрочем, согласно действующему законодательству и вопреки заявлению Тимасовой, самовыдвиженцы вообще не имеют права участвовать в выборах, кандидатов должна выдвинуть партия.

По информации УралПолит.Ru, Тимасова уже передумала выдвигаться самостоятельно и теперь решает вопрос с регистрацией от какой-нибудь партии. «Держите за меня кулачки», – попросила она у знакомых и друзей.

В 2016 году Тимасова участвовала в предварительном голосовании «Единой России» для попадания в избирательный список партии на выборах в Госдуму. Тогда она заявила, что решение пойти в политику возникло у нее после вступления в ассоциацию деловых людей «Опора России».