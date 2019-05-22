Захарова указала на привычку США «кидать тех, кто прогнулся»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала решение Соединенных Штатов возобновить покупку венесуэльской нефти, напомнив о призыве Вашингтона к другим странам прекратить любые сделки с Каракасом.

Комментируя решение Соединенных Штатов возобновить покупку венесуэльской нефти, Захарова на своей странице в Facebook напомнила, что два месяца назад «специальный представитель правительства США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс в интервью агентству Reuters, опубликованном 10 марта, заявил, что США добиваются полной изоляции президента [Боливарианской Республики] Николаса Мадуро на международной арене, и в первую очередь – прекращения любых коммерческих сделок банков, фирм и компаний с Венесуэлой, выгодных Мадуро».

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Кроме того, администрация президента Трампа призвала правительства Индии и других стран «встать на сторону народа Венесуэлы» и не помогать правительству Мадуро. С тем же самым Вашингтон обратился к частным компаниям, ведущим бизнес с правительством Венесуэлы, напомнила Захарова.

«Нормально? Нормально. И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся», – констатировала дипломат.

Напомним, в конце января США ввели санкции против венесуэльской нефтедобывающей компании PDVSA. После этого PDVSA заявила, что перенаправит нефтяной экспорт в Европу и Азию. К концу февраля Венесуэла нарастила экспорт нефти в Индию и Евросоюз на фоне снижения поставок в Соединенные Штаты.

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