Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

На передаче «Кто против?» на телеканале «Россия 1» телеведущий Сергей Михеев выгнал украинского эксперта Андрея Метлева во время спора о «голодоморе».

Михеев в передаче, запись которой доступна на YouTube, говорил о фальсификации истории о голодоморе, на котором украинские власти пытаются обосновать неприязнь к советскому периоду. Телеведущий указал, в частности, на то, что Киев в качестве доказательств голодомора на Украине показывает снимки из Поволжья.

Однако Метлев прервал ведущего и спросил: «Ну не было что ли голодомора вообще?» Телеведущий отреагировал на это эмоционально.

«Идите в жопу. Все, свободен, я тебе говорю. Мне это надоело: стоит, что-то бубнит и бубнит, украинский философ. Иди в унитаз покричи», – сказал ему Михеев.

В марте из студии «Кто против?» выгнали экспертов Грэга Вайнера и Араика Степаняна, которые едва не устроили драку в прямом эфире.