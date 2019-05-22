Токио указал всему миру на ошибку в написании имени премьера Японии

Правительство Японии попросило страны Запада отказаться от привычного написания премьер-министра страны, сообщает CNN.

Отмечается, что по правилам японского языка первой называется фамилия, и только следом за ней идет имя. Таким образом, японского премьера просят называть «Абэ Синдзо» вместо устоявшегося «Синдзо Абэ», пишет RT.

Японское правительство утверждает, что весь мир произносил имя политика неправильно. При этом японские имена произносят не в том порядке на протяжении уже почти полутора столетий.

В Японии уверены, что мир научится произносить имя премьер-министра правильно, хотя у многих это займет большое количество времени.