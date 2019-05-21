Популярный повар Джейми Оливер лишился своей сети ресторанов

Известный английский повар и ресторатор Джейми Оливер потерял контроль над бизнесом, лишившись из-за миллионных долгов 23 ресторанов итальянской кухни в Лондоне.

Задолженность сети ресторанов Jamie's Italian составляет 71,5 млн фунтов стерлингов, передают «Вести» со ссылкой на Daily Mail.

Управление ресторанами теперь будет осуществлять аудиторская компания KPMG, которая должна будет позаботиться о возмещении долгов кредиторам. Отмечается, что вследствие передачи контроля над бизнесом под внешнее управление работы могут лишиться более тысячи сотрудников.

«Я опустошен тем, что наши любимые британские рестораны перешли под управление к администратору. Я глубоко опечален этим результатом и хотел бы поблагодарить всех людей, которые вложили свои сердца и души в этот бизнес на протяжении многих лет», – написал Оливер в Twitter.

Уточняется, что в 2018 году продажи сети Jamie's Italian упали почти на 11%, в результате чего были закрыты 12 ресторанов и уволены 600 сотрудников. Также сообщается, что ради спасения компании повар инвестировал в нее 13 млн фунтов стерлингов.

Джейми Оливер известен популяризацией домашней кухни и здорового питания. Открыл благотворительные рестораны Fifteen в Лондоне, Амстердаме, Корнуолле и Мельбурне. В 2003 году был награждён Орденом Британской империи за вклад в общественное питание и пропаганду здорового питания. В 2013 году награждён почётной стипендией за борьбу с детским ожирением и пропаганду здорового питания, а также принят в члены Королевского колледжа врачей общей практики. Имел контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Сити», отвечая за все приготовленные блюда на стадионе «Этихад».