Боец спецназа подрался с жителями своего дома под Уфой

В селе Михайловка Уфимского района на камеру видеонаблюдения попала массовая драка между бойцом спецназа и его соседями по многоквартирному дому.

На кадрах можно увидеть, как двое мужчин, один из которых служит в спецназе, выясняют отношения с компанией у подъезда. Через какое-то время началась драка.

Одной из возможных причин возникшего конфликта могла стать ссора между женами людей в кадре. При этом пострадавшая сторона утверждает, что конфликт спровоцировали спецназовец со своим братом, сообщает ГТРК.

В ходе драки после нескольких ударов по голове один из пострадавших упал и потерял сознание. Позже медики диагностировали у него перелом лобной кости.

Осенью 2018 года в ходе возникшей ссоры на севере Москвы бывший боец спецназа применил профессиональные навыки владения ножом, что привело к смерти одного из оппонентов.