Бывший боец спецназа в ссоре применил профессиональные навыки владения ножом

В ходе возникшей ссоры в районе дома номер 8 по улице Фабрициуса на севере российской столицы бывший боец одного из спецподразделений применил профессиональные навыки владения ножом, что привело к смерти одного из оппонентов, сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе главка столичной полиции сообщили об обнаружении трупа мужчины с ножевыми ранениями, а также о ранении еще одного мужчины на улице Фабрициуса, передает ТАСС.

По предварительным данным, бывший боец одного из спецподразделений в споре нанес ножевые ранения двоим людям, после чего скрылся с места происшествия, однако вскоре «был задержан полицией».

Задержанный не смог уточнить подробности случившегося.

Напомним, накануне молодой москвич убил родителей и бабушку.