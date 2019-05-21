Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.

Вертолет потерпел крушение еще 27 февраля в Кашмире вблизи авиабазы Сринагар, сообщает The Economic Times.

Отмечается, что Ми-17 был уничтожен в течение 10 минут после взлета. Вертолет был определен системой ПВО как вражеская цель. По словам источника, знакомого с обстоятельствами инцидента, машину могли перепутать с пакистанским беспилотником. При этом отмечается, что экипаж вертолета находился на постоянной связи с диспетчерами авиабазы Сринагар.

В ходе расследования были подняты вопросы о роли в инциденте командующего авиабазой, разрешившего запуск ракеты. Еще одним фигурантом дела стал диспетчер Сринагара. Всего же в качестве подозреваемых проходят четыре офицера. В случае признания должностных лиц виновными, они могут быть уволены со службы в ВВС Индии. Сообщается, что разбирательство может занять несколько месяцев или даже около года.

Напомним, отношения Индии и Пакистана обострились в конце февраля, когда индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад». После этого Пакистан сбил самолет ВВС Индии, был арестован пилот. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за скоротечным военным конфликтом Пакистана и Индии.