В ОБСЕ захотели возобновить работу «нормандского формата» по Украине

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразил надежду на скорое возобновление работы «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина и Франция) по урегулированию ситуации на Украине.

Гремингер заявил на полях европейской конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Вене, что надеется на скорое возобновление дискуссии в формате «нормандской четверки», передает РИА «Новости».

«Тогда мы получим новый политический импульс, необходимый для стимулирования дискуссии в трехсторонней контактной группе», – сказал он.

Генсек ОБСЕ отметил также, что видит намерение нового президента Украины Владимира Зеленского двигаться вперед в выполнении Минских соглашений.

Кроме того, он намерен провести встречу с Зеленским через несколько недель. В мероприятии также должен принять участие действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак; они собираются рассказать украинскому лидеру «о точке зрения ОБСЕ», а также понять его взгляды.

Ранее в команде Зеленского озвучили отношение к возможности отказа от Минских соглашений.

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