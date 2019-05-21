Ученые объяснили желание завести собаку генетикой

Решение владельцев собак завести четвероного друга, вероятно, обусловлено генетически, к такому выводу пришли шведские и британские ученые.

Согласно результатам исследований ученых Уппсальского (Швеция) и Ливерпульского (Великобритания) университетов, у каждого второго владельца собаки на выбор четвероногого друга повлияла именно генетика. От генетики также зависит и то, собаку какой породы предпочитает хозяин. Результаты исследования приведены в журнале Nature.

Исследователи опросили с 2001 года по 2016 год 35 тыс. 035 шведских пар-близнецов. Выяснилось, что однояйцевые близнецы, которые генетически идентичны, часто либо оба имели собаку, либо ни один из них. Разнояйцевые близнецы, которые наследственно похожи и различны так же, как рожденные в разные сроки братья и сестры, не были солидарны друг с другом в этом вопросе: часто у одного близнеца была собака, а у другого – нет, «Российская газета»

Исследователи пришли к выводу, что, по крайней мере, у каждого второго владельца собаки генетика влияет на то, что он живет с четвероногим другом. Ученые предполагают, что это также связано с врожденной сильной потребностью заботиться о животных.

«Хотя наше исследование является первым, которое предоставило доказательства того, что человеческий генетический фактор может влиять на выбор собак, нам пока еще не ясно, какие именно гены вовлечены», – говорится в отчете.

Теперь в планах ученых – исследовать, какие генетические варианты имеют решающее значение для выбора собаки и в каком контексте они связаны с другими генетически детерминированными характеристиками, а также с аллергией, например, на шерсть собаки.