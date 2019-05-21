Трамп предрек «грабеж» США Китаем в случае победы Байдена на выборах

Иностранные лидеры хотят, чтобы президентом США стал Джозеф Байден, это позволит другим странам «грабить» Соединенные Штаты, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

По словам Трампа, Байден заявлял, что намерен стать президентом, поскольку «иностранные лидеры позвонили ему и попросили это сделать».

Трамп считает, что другие страны получат выгоду в случае победы Байдена. Так, Китай сможет «зарабатывать 500 млрд долларов в год и больше, грабя Соединенные Штаты», передает ТАСС.

Трамп пошутил, что может провести на посту президента не два, а «три, и четыре, и пять».

Его выступление перед сторонниками в городе Монтурсвилл трижды прерывалось, так как присутствовавшим становилось плохо.

Напомним, Трамп заявил о позорных связях Байдена с Китаем.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД