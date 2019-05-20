Гройсман посетовал на решение Зеленского

Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что предложил президенту страны Владимиру Зеленскому вместе начать работать над новой повесткой, однако тот «выбрал другой путь».

«После того, как был избран новый президент, я сказал о том, что осознаю те вызовы и возможные угрозы, стоящие в будущем. И я предложил президенту, парламенту, чтобы мы совместно сформировали новую повестку дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают страну сильнее. Президент выбрал другой путь», – передает слова Гройсмана «Укринформ».

Премьер добавил, что своим заявлением Зеленский «взял на себя всю ответственность перед угрозами в будущем, которые есть в повестке дня».

Напомним, Гройсман объявил, что в среду уйдет со своего поста после того, как Зеленский заявил о необходимости ухода правительства страны в отставку.