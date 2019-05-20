Песков отказался комментировать скандал в парламенте Австрии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев скандал вокруг разговора бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе и якобы россиянки, которая оказалась гражданкой Латвии.

«Я не могу никак расценивать появление этого видео, потому что это не относится ни к Российской Федерации, ни к президенту, ни к правительству. Мы не знаем доподлинно, кто эта женщина, русская ли она, россиянка ли», – сказал пресс-секретарь российского лидера, передает ТАСС.

По его словам, это «история, которая не имеет и не может иметь к нам никакого отношения».

18 мая канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о предложении президенту Александеру Ван дер Беллену провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента и отказался от сотрудничества в коалиционном правительстве с АПС. Ее лидер Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку с поста вице-канцлера из-за скандальной видеозаписи, на которой он обсуждает с некой русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

Позже выяснилось, что женщина оказалась латвийской гражданкой ЕС.