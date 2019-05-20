Кот-инженер «Лахта-центра» в Петербурге отметил день рождения

Рыжий кот-инженер по кличке Фокс, который помогает строить «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, празднует день рождения, ему исполнился год.

Будущего любимца «Лахта-центра» нашли котенком в одном из складских помещений. Его отмыли, вылечили, дали кличку Фокс и «назначили» инженером, пишет «Экономика сегодня».

Резкий взлет по карьерной лестнице привел к тому, что теперь у кота-инженера есть собственное место в офисе, миска, лоток и даже персональные каска и жилетка. Кроме того, у Фокса есть собственная страничка в Instagram с фотографиями трудовых будней.

В обязанности кота входит создание позитивного рабочего настроя. Он также умеет самостоятельно открывать двери, пишет Piter.tv.