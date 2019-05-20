На авиарейсе Симферополь – Москва задержали пьяного дебошира

Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Домодедово при задержании авиадебошира с рейса Симферополь – Москва пришлось усадить его в кресло-каталку, чтобы доставить в дежурную часть.

«В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступила информация о том, что на борту авиалайнера, выполняющего рейс сообщением Симферополь – Москва, находится пассажир с признаками алкогольного опьянения, который нарушает общественный порядок», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «Крыминформ».

При задержании полицейским пришлось посадить нетрезвого авиадебошира в кресло-каталку и доставить его в дежурную часть. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови задержанного. Мужчина привлечен к административной ответственности и к уголовной за хулиганство. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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