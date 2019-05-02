Врачи сказали, как правильно провести майские праздники

Продолжительные майские праздники лучше всего проводить на открытом воздухе, в это время нужно заниматься физической активностью, но не пытаться ставить рекорды в спортзале и на огороде, считают врачи-эксперты.

Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников пояснил, что из-за нехватки солнца и тепла в России у людей снижается иммунитет, передает РИА «Новости».

Такой процесс происходит из-за недостатка витамина D, он же может влиять на настроение.

«Благоприятно на нервную систему действует и отсутствие городских шумов, избытка выхлопных газов, других раздражителей. Смотреть на зеленую листву и деревья, отдохнуть от городских полусерых тонов и компьютера полезно и для зрения», – пояснил специалист.

По словам врача-терапевта Марины Анисимовой, медицинских показаний для отдыха за городом не существует: каждый сам решает для себя, где лучше провести выходные. Она также отметила, что "люди, которые мало бывают на улице, не получают достаточную солнечную инсоляцию". По этой причине у них есть проблемы с выработкой витамина D, усвоением кальция и другие проблемы минерального обмена.

Врач-терапевт Марина Анисимова отметила, что важно не переусердствовать с физической нагрузкой и нужно помнить об особенностях своего организма.

«Если человек регулярно занимается каким-то видом спорта, то он в принципе ориентировочно понимает <...>, какую нагрузку он для себя может выбрать. Человек, который не занимается спортом регулярно, не подвергается активным нагрузкам, конечно, для него применить какие-то объективные нормы, будет крайне сложно», – пояснила врач.

По словам Тяжельникова, согласно рекомендациям ВОЗ, физическая нагрузка для детей должна быть не менее часа в сутки. Для взрослых в возрасте до 64 лет аэробика средней интенсивности должна длиться около 150 минут в неделю, для занятий высокой интенсивности – порядка 75 минут в неделю.

«В последнее время популярна формула «Десять тысяч шагов в день». Это примерно пять километров. Вполне посильная нагрузка, чтобы любому человеку держать себя в тонусе», – отметил Тяжельников.