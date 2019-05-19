В поезде Новосибирск – Барнаул подрались 14 человек

Транспортная полиция проводит проверку в связи с дракой в поезде Новосибирск – Барнаул, в которой участвовали 14 пассажиров.

В одном из вагонов между пассажирами произошла ссора, переросшая в драку. Очевидцы сообщили об этом в полицию, сообщает «Российская газета».

«По прибытии поезда в Барнаул 12 пассажиров задержаны, личности еще двух участников конфликта устанавливаются. Они сошли на другой станции», – сообщила представитель управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Анна Щербакова.

Все задержанные – жители Новосибирской области, некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения. Их отправили на медицинское освидетельствование.

Составлены протоколы об административном правонарушении. Причина ссоры устанавливается.