В поезде Новосибирск – Барнаул подрались 14 человек

Взгляд
19 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:13  |  vz.ru
Разделы

Как российские сварщики завоевывают мир

Профессия сварщика стала способом эмиграции на ЗападФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В Финляндии заявляют, что стране крайне необходимы российские рабочие – особенно сварщики. Как выясняется, эта профессия стала своеобразным пропуском для тех, кто желает перебраться в Евросоюз. Почему российские сварщики стали пользоваться таким спросом в Европе – впрочем, как и во многих других странах мира? Подробности...
Перейти а раздел…

Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
Перейти а раздел…

Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
Перейти а раздел…

«Россиянка» спровоцировала политический кризис в Австрии

Политическая карьера Хайнца-Кристиана Штрахе подошла к концуФото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber/
Imago/Eibner Europa/ТАСС
Премьер-министр Австрии Себастьян Курц решил выйти из коалиции с Австрийской партией свободы (АПС), чей лидер Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре грандиозного скандала. В СМИ попали записи, на которых Штрахе обсуждал с якобы «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года. Сам Штрахе объявил об уходе из правительства и с поста главы АПС. Кому выгоден этот кризис и каковы будут его последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

«Красный май» как начало глобального мира

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
В том знаменитом мае 1968 года на планете творилось невообразимое. Кажется, весь мир сошёл с ума, причём по всем поводам сразу. В этом состоянии он, собственно, до сих пор и находится. Подробности...

Почему возвращение России в ПАСЕ важно

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы начали процедуру возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Если процедура будет завершена, то само возвращение станет важнейшей российской дипломатической победой за все последние годы. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев

Домик с кабанчиком как национальная идея

Сергей Мардан, публицист
За последние сто лет многочисленные мечтатели едва не аннигилировали русский народ полностью. Сначала они его руками и жизнями строили новый мир, потом насаждали свободный рынок и брали Грозный силами одного парашютно-десантного полка. Подробности...
Обсуждение: 166 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые скандальные победители «Евровидения»

    Обсуждение: 11 комментариев

    Как США рассылают по миру сотни тысяч военных

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 21 комментарий
      Перейти а раздел…

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...

      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Mobydick»: Одежда, которая приносит радость

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

          Перейти а раздел…
          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

          Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?
          • Да, нам необходим свой авиапром

          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В Казахстане рассказали, как будут разбираться с ущербом от «грязной» нефти
            Саудовская Аравия пообещала «со всей силой» ответить на нападениеОбъявлен победитель «Евровидения-2019»Опубликовано видео с миллиардами полковников ФСБПодсчитана убыль населения Украины
            Появились подробности ракетного обстрела ДамаскаПушков оценил советы Саакашвили ЗеленскомуБольше половины американцев выступили против изучения арабских цифрЛоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»
            Российская армия получила первую бригаду РСЗО «Торнадо-С»Эрдоган заявил об участии Турции в производстве С-500Познер назвал качества «здорового и адекватного» обществаУ «Суперджета» возникли проблемы при взлете в Ульяновске

            Главная тема


            Российские гопники проникли в подсознание Запада

            Белоруссия и Грузия


            Лазарев заявил о предвзятом голосовании за Россию на «Евровидении»

            «этот кошмар закончится»


            Нил Ушаков призвал готовиться к снятию с России санкций ЕС

            Высокая мода


            Украинские дипломаты рассказали о стыде за внешний вид Порошенко

            Видео

            «предприятия просто стоят»


            Озвучены потери Украины от сокращения торговли с Россией

            викторина


            Государственный гимн или победитель «Евровидения»?

            политический кризис


            Женщина на скандальном видео с вице-канцлером Австрии оказалась не россиянкой

            «дорого продать»


            Посольство России предупредило британские СМИ о последствиях их публикаций

            авиационная управляемая


            В России создают новую ракету «Монолит»

            Урок Екатеринбурга


            Ирина Алкснис: Иммунитет против «хорового сноса заборов»

            Битва за Украину


            Глеб Простаков: Как Трамп и Коломойский Зеленского не поделили

            Ответ Познеру


            Андрей Бабицкий: «Народ-богоносец» и «Сияющий град на холме»

            на ваш взгляд


            Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?

            В поезде Новосибирск – Барнаул подрались 14 человек

            19 мая 2019, 12:31

            Текст: Сергей Гурьянов

            Версия для печати

            Транспортная полиция проводит проверку в связи с дракой в поезде Новосибирск – Барнаул, в которой участвовали 14 пассажиров.

            В одном из вагонов между пассажирами произошла ссора, переросшая в драку. Очевидцы сообщили об этом в полицию, сообщает «Российская газета».

            «По прибытии поезда в Барнаул 12 пассажиров задержаны, личности еще двух участников конфликта устанавливаются. Они сошли на другой станции», – сообщила представитель управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Анна Щербакова.

            Все задержанные – жители Новосибирской области, некоторые из них были в состоянии алкогольного опьянения. Их отправили на медицинское освидетельствование.

            Составлены протоколы об административном правонарушении. Причина ссоры устанавливается.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............