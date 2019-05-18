Сирийские ПВО открыли огонь по целям над Дамаском

Сирийские силы противовоздушной обороны начали стрелять по воздушным целям над Дамаском, сообщают СМИ.

ПВО открыли огонь над южными окрестностями Дамаска, сообщило агентство SANA, передает ТАСС.

Ранее в пятницу сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска, объекты были поражены и упали рядом с городом.

В ходе последней атаки террористов на авиабазу Хмеймим в Сирии на защищаемую «Панцирями» и комплексами «Тор-М1» территорию не попал ни один из снарядов боевиков. За прошлый месяц террористы не менее 12 раз атаковали авиабазу Хмеймим, все атаки были отражены.