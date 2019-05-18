Названы возможные сроки выборов выбора в парламент Австрии

Досрочные выборы в Национальный совет Австрии после объявления об отставке вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе могут состояться в середине июля или в сентябре 2019 года, сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на источники в правительстве.

Источники агентства указывают, что партия, лидером которой был Штрахе, выстыпает за проведение новых выборов, передает ТАСС.

По этим данным, сейчас проходят переговоры в ведомстве федерального канцлера с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем о новых вариантах сотрудничества коалиционного правительства.

Функционеры Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы при этом не могут найти компромисса по министерским портфелям. Вечером планируется, что президент республики Александер Ван дер Беллен выступит с заявлением, в котором будут озвучены дальнейшие шаги по выходу из политического кризиса.

В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию. Утверждалось, что Штрахе якобы предложил этой женщине заключить тайную сделку, попросив взамен финансовую помощь его партии на выборах в октябре того же года.

Штрахе объявил об уходе в отставку с поста вице-канцлера Австрии и рассказал, с кем он на самом деле встречался в 2017 году.

Стоит отметить, что в стране планируется провести новые парламентские выборы.

Газета ВЗГЛЯД изучала, как «россиянка» спровоцировала политический кризис в Австрии.