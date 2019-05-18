Российская сборная по художественной гимнастике завоевала золото в ЧЕ

Российская сборная по художественной гимнастике взяла золото на чемпионате Европы в командном турнире.

Российские спортсменки Дина и Арина Аверины, Александра Солдатова и юниорская команда набрали 216,225 балла по итогу трех дней соревнований, передает РИА «Новости».

Этот результат позволил сборной России взять золото на чемпионате.

На втором месте оказалась сборная Белоруссии (206 баллов), на третьем – сборная Болгарии (202,075 балла).

Чемпионат проходит в Баку, он завершится 19 мая финалами в отдельных видах.