Эксперт прокомментировал легализацию мусорных полигонов без лицензий

«Речь не идёт о том, что теперь можно будет бесконтрольно организовывать любую свалку под окнами дома и за это ничего не будет»,– сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации регоператоров «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Так он пояснил решение Минприроды, подготовившего документы для начала легализации мусорных полигонов, не получивших лицензии.

Речь о том, чтобы продлить сроки по использованию или легализации существующих полигонов, которые потом закроют, – пояснил Руслан Губайдуллин.

Накануне стало известно, что Министерство природных ресурсов и экологии завершило подготовку документов для начала легализации упомянутых полигонов, которые не получили лицензий, но необходимы регионам для вывоза отходов. Решение должно быть закреплено соответствующим приказом Минюста, сообщил замглавы Минприроды Владимир Логинов в ходе III Международного съезда региональных операторов в сфере обращения с отходами в Уфе.

Как подчеркнул Губайдуллин, легализация полигонов – мера временная и вынужденная. «Иначе получится безвыходная ситуация: местным операторам либо нужно будет вывозить мусор за тридевять земель, что ударит по кошелькам местных жителей, либо города просто зарастут мусорными кучами. Оба варианта неприемлемы»,– добавил собеседник.

Он отметил, что никто не даст разрешения на организацию свалки где попало, в том числе в природоохранных зонах. Однако у региональных властей должен оставаться хоть какой-то, пусть и временный, вариант для маневра.

«При этом за 4 года власти на местах должны создать соответствующую инфраструктуру для утилизации и переработки мусора и проработать вопросы закрытия и рекультивации действующих свалок»,– пояснил Губайдуллин.

Как напоминает ТАСС, в конце прошлого года в закон «Об отходах производства и потребления» внесли поправки, чтобы смягчить переход на новую систему в рамках реформы мусорной отрасли в России.

В частности, поправки позволили до 2023 года включить в территориальные схемы субъектов и использовать работающие, но не получившие лицензии мусорные полигоны, если они будут внесены в специальный перечень. Необходимость этой меры объясняли тем, что в некоторых регионах на тот момент не было вовсе или были очень далеко расположены лицензированные свалки, и нельзя было допустить значительного роста цен на вывоз отходов или так называемого мусорного коллапса.

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