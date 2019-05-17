Политолог оценил первый в Ингушетии протокол о фейковых новостях

Составление протокола о распространении недостоверных данных в отношении главы Совета тейпов Ингушетии Мурада Даскиева является справедливым, поскольку он знал об отсутствии подтверждающих документов, но не прекратил распространение информации, считает политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«То, что Совет тейпов должен понести ответственность за распространение подобной информации – это бесспорно. Потому что это нельзя считать оговоркой или ошибкой. Утверждение, что федеральная власть требует от Ингушетии «в короткие сроки» передать земли республики соседним регионам «и таким образом подготовить основание для ликвидации Республики Ингушетия, не может быть случайной оговоркой», – заявил Журавлев в комментарии газете ВЗГЛЯД.

Он подчеркнул, что в заявлении Совета тейпов говорится о требовании властей. «Это утвердительное сообщение. И этот подтекст не может иметь другой расшифровки. Следовательно, это утверждение, а значит, оно должно быть доказано», – отмечает Журавлев.

При этом политолог подчеркивает, что утверждение доказано не было. «Оно не доказано, и авторы считают, что они документально это подтвердить не могут. На источники они не ссылаются. Сейчас это называется фейк, а раньше на Западе сказали бы, что это клевета. В Советском Союзе сказали бы, что провокационное заявление», – отмечает Журавлев.

По его словам, подобные действия – «это провокация, направленная на подрыв авторитета и ослабление действующей власти». «Честолюбие очень часто сильнее здравого смысла и даже сильнее совести. Либо они сознательно провоцируют, либо их сознательно провоцируют. Если их провоцируют, то нужно выяснить кто, они же источник не открывают. Провокация в любом случае есть», – добавил политолог.

Ранее стало известно, что на исполняющего обязанности главы Совета тейпов Ингушетии Мурада Даскиева составили протокол о распространении недостоверной информации.

Административное дело на активиста заведено из-за обращения Совета тейпов к депутатам Народного собрания Ингушетии, которое было опубликовано 8 мая и из которого следовало, что российские власти якобы требуют от республики «в короткие сроки» передать земли соседним регионам «и таким образом подготовить основание для ликвидации Республики Ингушетия, что в конечном итоге должно привести к исчезновению ингушского народа», сообщает РАПСИ.

При этом, как сказал полиции сам Даскиев, подтвердить распространенное сообщение ему нечем. «Документов у нас действительно нет, только по информации», – ответил он.