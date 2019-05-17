В Госдуме намерены повысить защиту конституционных прав задержанных

В новом Кодексе об административных правонарушениях могут быть усилены процессуальные гарантии лицам, подвергающимся задержаниям и другим мерам, приближенным к уголовной ответственности, сообщил вице-премьер Константин Чуйченко, возглавляющий межведомственную рабочую группу при правительстве, разрабатывающую новый КоАП.

«Направление нашей работы состоит, в том числе, в том, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты интересов всех людей, которые под действие этого механизма подпадают», – сказал он «Коммерсанту».

При этом вице-премьер отказался конкретизировать возможные поправки в этой сфере до завершения разработки концепции КоАП, подтвердив, что она должна быть завершена к 1 июня.

В апреле премьер Дмитрий Медведев заявлял, что Кодекс об административных правонарушениях стал чересчур громоздким, новый КоАП будет четким и логичным, его концепцию подготовят в ближайшее время.