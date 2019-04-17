Медведев поручил разработать новый КоАП

Кодекс об административных правонарушениях стал чересчур громоздким, новый КоАП будет четким и логичным, его концепцию подготовят в ближайшее время, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев, выступая в среду с годовым отчетом правительства перед Госдумой.

«По моему поручению в ближайшее время будет разработана концепция нового Кодекса об административных правонарушениях. Вы все, уважаемы коллеги, знаете, насколько он у нас устарел, какой он тяжеловесный, трудный, со всякими значками огромными, надо принять новый. Предприниматели просто не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз. Поэтому новый кодекс должен стать более компактным и четким», - сказал Медведев, передает РИА «Новости».

Премьер также призвал ограничить практику заключения под стражу бизнесменов на время следствия. «Нужно продолжить совершенствование законодательства в сфере «предпринимательских» преступлений, я имею в виду уголовно-процессуальное законодательство, да и уголовное законодательство. Такое поручение было дано президентом в Послании Федеральному Собранию. Очевидно, что помещать под стражу во время следствия по экономическим преступлениям можно лишь в качестве особой, крайней меры», – сказал он.

По словам Медведева, в отношении предпринимателей необходимо применять другие меры. «И вообще, для бизнеса лишение свободы должно стать относительно редким наказанием. Гораздо эффективнее применять по таким составам крупные штрафы, административные санкции, возмещение убытков в гражданском процессе», – заявил премьер-министр.

Он также подчеркнул, что количество обязательных требований к бизнесу в России должно быть снижено в разы. «Предприниматель должен понимать, чего от него хотят. Наша цель – избавить бизнес от избыточных и, порой, бессмысленных требований. Это тысячи документов. Зачастую они дублируют или противоречат друг другу», – сказал Медведев, пояснив, что именно поэтому было принято решение прибегнуть к «регуляторной гильотине».

Он также предложил отменить уголовную ответственность экспортеров за невозврат валютной выручки. «Нужно модернизировать и валютное законодательство. Так предлагается отменить уголовную ответственность за уклонение от возврата денежных средств при экспортных операциях, ограничиться административными мерами. В ближайшее время такого рода законопроект будет подготовлен. Но, наоборот, если происходит вывод средств и сокрытие имущества за границей, то бизнес должен нести более строгую ответственность», – сказал премьер.

Напомним, президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что ситуация во взаимоотношениях бизнеса и правоохранительных органов не улучшается, и потребовал отказаться от всего, что мешает инициативе и свободе предпринимательства.