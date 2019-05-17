Во Владивостоке кассир одного из банков украла 28 млн рублей

Старший кассир одного из крупных банков во Владивостоке в течение месяца недокладывала купюры в банкоматы, присвоив таким образом более 28 млн рублей, сообщила прокуратура Приморья.

Хищения выявила служба собственной безопасности банка, передает РИА «Новости».

«В процессе исполнения своих должностных обязанностей, в которые входила, в том числе, загрузка денежных средств в кассеты для банкоматов, фигурантка умышленно не докладывала часть денег, присваивая их себе. В течение ноября 2018 года ей удалось похитить свыше 28 млн рублей», – сообщили в прокуратуре Приморья.

Там также отметили, что преступление было совершено старшим кассиром, более десяти лет проработавшим в одном из крупных банков России.

Представитель потерпевшей стороны подал гражданский иск о возмещении причиненного банку ущерба. Уголовное дело по статье «Присвоение, совершенное в особо крупном размере» направлено в суд для рассмотрения по существу.

Накануне один из столичных банкоматов принял сувенирные деньги на полмиллиона рублей.