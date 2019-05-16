Сирийская армия отбила атаку боевиков к юго-западу от Пальмиры

Бойцы сирийской правительственной армии отразили нападение боевиков из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» к юго-западу от Пальмиры, сообщил новостной портал Al-Masdar.

Боевики устроили засаду для сирийской правительственной армии, совершив нападение на направлявшуюся в Хомс колонну, однако понесли потери и были вынуждены отступить вглубь Сирийской пустыни, передает ТАСС.

При этом в бою погибли и получили ранения свыше 20 сирийских военных.

По информации портала, боевики из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», потеряв контроль над городами вдоль Евфрата, ушли вглубь Сирийской пустыни, откуда совершают нападения на армейские блокпосты и колонны. Так, за последний месяц террористы предприняли несколько вооруженных вылазок из пустыни.

В начале недели президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом активизацию боевиков в Идлибе.

Напомним, в начале мая на юге Идлиба была обнаружена ударная группировка боевиков, вероятной целью которой, по мнению российских военных, может стать атака на город Хама. В Генштабе ВС России оценили численность боевиков в Идлибе в 50 тыс. человек.

11 мая армия Сирии с боем вышла к административной границе провинции Идлиб.

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