Самая современная подлодка Германии наткнулась на норвежское дно

Немецкая подводная лодка U-36, которая считается самой современной субмариной ВМС Германии, после выхода из норвежского порта Хоконсверн «случайно соприкоснулась с морским дном», сообщает телеканал N-TV.

По имеющимся у телеканала сведениям, соприкосновение немецкой подводной лодки U-36 с подводным грунтом произошло после выхода субмарины из норвежского порта Хоконсверн, передает ИноТВ.

Согласно заявлению официального представителя ВМФ Германии, «руль направления субмарины слегка соприкоснулся с морским дном».

Теперь специалистам предстоит оценить масштабы повреждений, в том числе при помощи цветных снимков, поясняет телеканал.

Военные утверждают, что в результате столкновения «никто не пострадал», «подводная лодка способна перемещаться собственными силами».

По информации ВМС Германии, в конце января U-36 на четыре месяца отправилась в плавание в направлении Норвегии для участия в международных учениях, в рамках которых планировалась стрельба торпедами. При этом военно-морской флот Германии с гордостью заявлял о том, что U-36 – самая современная подводная лодка немецкого флота, подчеркивает телеканал.

U-36 относится к эскадре из шести субмарин, которая базируется в районе Экернферде в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, сообщает немецкий телеканал.

В последнее время все чаще сообщается о плачевном состоянии бундесвера.

Так, в августе прошлого года американское издание National Interest написало, что состояние ВМС Германии является позором богатейшей страны Европы. А в конце 2017 года вышли из строя все шесть немецких подводных лодок.

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