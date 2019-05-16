Отец в Вологде не выдержал громкого плача и отнес ребенка обратно в роддом

В Вологде мужчина оставил свою месячную дочь на крыльце роддома после того, как не смог успокоить плачущего ребенка, сообщили в следственном управлении СК по Вологодской области.

Младенца обнаружили днем 11 мая сотрудники медучреждения, которые сообщили о находке в полицию, следует из сообщения на сайте ведомства.

Как отмечается, ребенок был сыт и одет по погоде, отклонений в здоровье у девочки также не обнаружили. Позже с заявлением о пропаже дочери и ее отца обратилась мать ребенка, пояснившая, что оставила их на прогулке, а сама ушла за коляской для младенца. Спустя четыре дня в полицию явился отец, сообщивший, что оставил дочь у роддома, так как не выдержал ее громкого плача. По его словам, осознав свой поступок, он ушел из дома, однако затем передумал и вернулся.

В настоящее время проводится процессуальная проверка обстоятельств произошедшего. Ребенок находится на госпитализации вместе со своей матерью, отмечается в сообщении.