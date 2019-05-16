Минэнерго выступило против продажи российского газа Украине на восточной границе

Минэнерго России выступило против продажи российского газа Украине на восточной границе, чтобы после этого она сама занималась продажей в Европу, сообщил замминистра энергетики Анатолий Яновский в кулуарах международной конференции «Перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС. Газовый аспект».

«С какой стати я буду отдавать своих потребителей им? Ради чего, если я им 30 лет уже поставляю?» – заявил замминистра, отметив, что в условиях текущего контракта прописан именно транзит газа в страны Евросоюза через украинскую территорию.

По его словам, пролонгирование контракта может сохранить транзит через Украину, передает ТАСС.

«В действующем контракте можно поменять объемы и срок. Все можно. В рамках европейских правил должна быть свобода передвижения через территорию по конкурентоспособной цене, они этого не представляют пока», – добавил Яновский.

Ранее на Украине заявили, что у Газпрома и Нафтогаза отсутствует значительное поле для маневра, в связи с чем придется договариваться о продлении транзита газа. Киев уверен, что Газпром не может перекрыть транзит, так как должен Нафтогазу деньги и не успевает «построить и запустить обходные газопроводы до конца действия контракта».

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. Москва говорила о готовности заключить новый контракт.