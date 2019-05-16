Протестующие против «Северного потока – 2» залезли в газопровод в Германии

Недовольные строительством «Северного потока – 2» в Германии зашли на стройплощадку газопровода EUGAL и залезли в трубу, пишут СМИ.

Акция под лозунгом «Заткнуть «Северный поток – 2» идет во Врангельсбурге, передает RT со ссылкой на Focus.

Количество участников протеста на данный момент не установлено, полиция отмечает, что в трубопровод диаметром 1,4 метра забрались по меньшей мере пятеро.

Целью протеста является остановка реализации проекта и привлечение внимания к его экологической составляющей.

Во Врангельсбурге уже проложено порядка 1,5 километров трубопровода EUGAL. По задумке разработчиков, он должен пройти на 485 километров от Грайфсвальда до Чехии, строительство обеспечит транспортировку в Европу газа от «Северного потока – 2».

Ранее в четверг канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссия, несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС, не сможет помешать строительству газопровода «Северный поток – 2».

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