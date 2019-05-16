В Кремле ознакомились с опросом о сбережениях россиян

В Кремле ознакомились с данными социологического исследования «Левада-центра», согласно которому около 65% россиян не могут откладывать деньги, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Их можно считать реальными, безусловно, мы их принимаем к сведению, мы ознакомились по материалам СМИ тоже с этими цифрами этого исследования социологического, но скорее, скажем так, это материал для изучения и для рассмотрения в Минэкономразвития», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, ознакомились ли в Кремле с итогами опроса «Левада-Центра», согласно которому у 65% граждан страны нет возможности откладывать деньги, и считают ли их реальными и соответствующими действительности.