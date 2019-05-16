Российское посольство в Абхазии предупредило путешественников о мошенниках

Российское посольство в Абхазии предупредило туристов об активизации мошенников, сообщил пресс-секретарь дипмиссии Денис Лавриков.

«Обращаем внимание, что с началом туристического сезона активизируются мошенники, которые создают «зеркала» сайтов реальных абхазских отелей и принимают предварительную оплату за бронирование», – цитирует Лаврикова РИА «Новости».

В Facebook посольство привело пример работающего мошеннического сайта, занимающегося «бронированием» отелей.

Отмечается, что в 2018 году владельцы отелей были вынуждены размещать российских туристов бесплатно из-за мошенников, в апреле министерство туризма Абхазии открыло горячую линию, с помощью которой можно проверить информацию об отелях и пансионатах.