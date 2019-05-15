США прекратили авиасообщение с Венесуэлой

Администрация США приняла решение временно приостановить авиасообщение с Венесуэлой из-за угрозы безопасности, говорится в заявлении министра транспорта США Элейн Чао.

«Министерство внутренней безопасности пришло к выводу, что существует угроза безопасности пассажиров, самолетов и членов экипажей, прибывающих и покидающих Венесуэлу, что требует немедленной приостановки всех рейсов гражданской авиации между США и Венесуэлой», – передает ТАСС заявление министра транспорта США.

1 мая Федеральное авиационное управление США рекомендовало американским авиакомпаниям и принадлежащим им самолетам в течение 48 часов покинуть территорию Венесуэлы.

Также самолетам было запрещено летать слишком низко над Венесуэлой – не ниже, чем на высоте 8 км.