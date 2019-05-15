Турция сократила импорт российского газа до минимума

В первом квартале 2019 года покупки Турцией российского газа достигли минимальных значений за последние 10 лет, сообщили в Газпроме.

Импорт российского газа сократился с 7,917 млрд кубометров до 4,522 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, передает «Интерфакс».

Эти показатели были ниже только в первом квартале 2010 года, когда Турция импортировала 4,323 млрд кубометров. Отмечается, что страна поражена валютным и экономическим кризисом, который существенно влияет на покупательскую способность. Вместе с тем Анкара увеличивает закупки газа у Азербайджана и импорт СПГ на мировом рынке.

В апреле президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган поспорили о цене на газ для Анкары.

В 2016 году в Газпроме говорили о том, какие скидки может получить Турция на газ в рамках проекта «Турецкий поток».