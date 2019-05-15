Брат экс-главы Дальспецстроя арестован в Москве

Басманный суд столицы отправил в СИЗО заместителя гендиректора ООО «Новация» и ООО «Информационная система» Сергея Волкодава, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкодава Сергея Петровича на срок до 13 июля», – сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева, передает ТАСС.

Уточняется, что решение об аресте пока не обжаловано.

Сергей Волкодав – брат бывшего директора Главного военно-строительного управления № 6 (бывший Дальспецстрой) Юрия Волкодава, арестованного по этому же делу в августе прошлого года.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России смягчил приговор двум осужденным по делу о хищениях на стройке космодрома Восточный. Так, бывшему главе Дальспецстроя Юрию Хризману срок заключения в колонии общего режима уменьшен с 12 до 11,5 лет, а штраф снижен с 1,5 до 1 млн рублей. Его сын, Михаил Хризман, был освобожден из-под стражи.