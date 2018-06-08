Верховный суд изменил приговор по делу Дальспецстроя

Верховный суд России смягчил приговор двум осужденным по делу о хищениях на стройке космодрома Восточный.

Главному фигуранту дела Юрию Хризману срок заключения в колонии общего режима уменьшен с 12 до 11,5 лет, а штраф снижен с 1,5 до 1 млн рублей. Его сын, Михаил Хризман, освобожден из-под стражи в связи с истечением срока давности, передает РИА «Новости».

Наказание для остальных участников дела оставлено без изменений.

Отмечается, что процесс проходил в закрытом от публики режиме.

Напомним, в феврале суд признал бывшего главу Дальспецстроя Юрия Хризмана виновным в злоупотреблениях при строительстве объектов космодрома Восточный, назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с выплатой штрафа в 1,5 млн рублей.

Михаил Хризман, Виктор Чудов и Владимир Ашихмин были приговорены к срокам в 5 лет и 6 месяцев, 6 лет и 7 лет соответственно. Также суд постановил взыскать с осужденных 5,16 млрд рублей в пользу Роскосмоса. По этому делу суд начался в мае 2016 года.