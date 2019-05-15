Президент Австрии назвал общую черту с русскими

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что русских и австрийцев объединяет умение терпеть.

Во время рабочего визита в Сочи австрийский лидер высказал мнение, что решения сложных проблем невозможно добиться быстро, необходимо терпеливо вести диалог друг с другом, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «О-1».

«Я считаю, что [для диалога] нужно иметь что-то общее, что есть у русских и австрийцев, а именно: терпение. Не стоит ждать, что решения сложных проблем можно добиться за пять минут», – подчеркнул президент Австрии.

По его мнению, нужно слушать собеседника и пытаться поставить себя на его место.

«Это и есть нормальная дипломатия. Сейчас есть страны, которые не придерживаются такой дипломатии. Это нехорошо для развития мира в Европе», – сказал Ван дер Беллен.

В среду президент Австрии проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, международные и региональные проблемы. Также они примут участие в учредительном заседании Форума общественности «Сочинский диалог», создаваемого с целью укрепления прямых связей между гражданскими обществами России и Австрии.

Напомним, в середине марта президент России Владимир Путин принял главу МИД Австрии Карин Кнайсль. После этого был анонсирован визит президента Австрии в Россию.