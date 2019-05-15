Нефть подешевела на росте запасов сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром снижаются на фоне данных Американского института нефти о резком росте запасов сырья в США на предыдущей неделе.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,42% – до 70,94 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI снизилась 0,74% – до 61,32 доллара, передает РИА «Новости».

Участники торгов обратили внимание на данные Американского института нефти, согласно которым запасы сырья в США на прошлой неделе подскочили на 8,6 млн баррелей после повышения на 2,8 млн неделей ранее. Теперь инвесторы ждут официальных данных от минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду. Согласно прогнозам, запасы нефти в стране за прошлую неделю сократились на 800 тыс. баррелей после снижения неделей ранее на 3,963 млн баррелей.