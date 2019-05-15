Москвичей ожидает облачность, дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 20–22 градуса тепла. В ночь на четверг она может опуститься до 7 градусов, передает ТАСС.

Ветер северный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 18–23 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.