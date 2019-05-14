Луценко обвинил американцев в использовании Украины для вмешательства в выборы

Граждане США с территории Украины осуществляли вмешательство в выборы американского президента в 2016 году, сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко хочет встретиться с представителями США, чтобы провести «совместное расследование» и выяснить, совершали ли американцы уголовные преступления, передает РИА «Новости».

У следователей есть распечатка о денежных переводах фирмы Николая Злочевского Burisma гражданам США. Злочевский – экс-министр экологии и природных ресурсов Украины, которого подозревают в отмывании денег. Луценко считает, что фирмой управляли лица, «тесно связанные» с американскими властями, в частности, «вице-президентом и госсекретарем США».

Луценко считает, что вмешательство в выборы осуществляли «граждане США, которые занимали ту или иную должность» на Украине. Они привлекали украинцев к кампании по дискредитации одного из кандидатов в президенты США. К такой работе на Украине привлекались «фавориты посольства США».