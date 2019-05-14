В Пулковской обсерватории создадут научно-аналитический центр

Во вторник состоялось совещание, посвященное развитию Главной астрономической обсерватории Российской Академии наук (ГАО РАН) – Пулковской обсерватории; в нем участвовали врио губернатора Петербурга Александр Беглов, президент РАН Александр Сергеев, вице-президент РАН Юрий Балега, директор обсерватории Назар Исханов.

Также на мероприятии присутствовали научный руководитель ГАО РАН Александр Степанов, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, а также сотрудники Пулковской обсерватории, передает официальное сетевое издание правительства Петербурга Spbdnevnik.ru.

Встреча продолжалась около двух часов, по итогам которой стороны достигли компромисса по судьбе Пулковской обсерватории.

Беглов поддержал инициативу создания на ее базе обсерватории Центра астрономических данных. Он должен стать научным центром, обеспечивающим работу всех отечественных астрономических наблюдений. С предложением по развитию обсерватории градоначальник готов обратиться к председателю правительства России Дмитрию Медведеву, приезд которого в Петербург запланирован на 15 мая.

«Мы заинтересованы в том, чтобы обсерватория развивалась. Необходимо наметить план действий, провести нужные обновления. Здесь очень хороший научный потенциал. Я готов обратиться к Дмитрию Анатольевичу с программой по развитию, а затем обсудить эти вопросы с министром науки Михаилом Котюковым», – сказал Беглов.

На встрече еще раз было подчеркнуто, что сама Пулковская обсерватория сохранится, и там будут продолжаться наблюдения, несмотря на ведущуюся рядом застройку территории.

«Сохраняя обсерваторию, нельзя забывать, что по соседству люди уже купили квартиры – они не должны остаться на улице», – подчеркнул глава Петербурга.

Как рассказал на встрече академик Юрий Балега, существует технология минимизации засветки. Для этого нужно согласовать документы с застройщиком.

Также на совещании было решено заняться вопросом с узакониванием проживания там сотрудников.

Александр Беглов пообещал, что город берет все озвученные вопросы под контроль. Но для этого коллектив Пулковской обсерватории должен четко составить список требований. От директора обсерватории Назара Ихсанова теперь ждут необходимые документы.

Академик Юрий Балега после совещания пояснил, что полностью исключить засветку не удастся никогда. Но в какой-то степени ее можно минимизировать.

«Есть проекты зданий, сооружений и торговых центров, а также подсветки дорожек и тропинок, которые минимизируют поток света вверх, в небеса. Это специальные светильники, которые работают так, чтобы не освещать всю территорию вверх. Идея очень простая. Я видел их возле других обсерваторий», – сказал он.

Для того, чтобы реализовать эту идею вблизи Пулковской обсерватории, нужно договориться с застройщиком ЖК «Планетоград», чтобы он прописал в техническом задании такие нормы.

Академик отметил, что самым важным итогом встречи стало то, что город уделит Пулковской обсерватории серьезное внимание и будет поддерживать ее всеми силами.

«Говорилось о ресурсах города, причем как кадровых, так и каких-то финансовых, технических. Это важно. Потому что Пулковской обсерватории нужно помочь в новых условиях. Время меняется. Наука ушла далеко вперед, а Пулковская обсерватория остается на позициях давно отжившего свое научного центра. Так нельзя. Нужно поддерживать, потому что мы не имеем права эту обсерваторию оставить наедине со своими проблемами. Она просто исчезнет. А это достояние всей нашей страны. И культуры, и науки России. Глава города очень внимательно к этому отнесся», – отметил Балега.