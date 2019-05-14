Священника отстранили от служб из-за драки с применением электрошокера

В Новокузнецке священника, замешанного в драке с применением электрошокера, отстранили от служб на один год, сообщил руководитель информационного отдела городской епархии Виктор Буглаков.

На заседании епархиального церковного суда, которое состоялось 13 мая, обсуждался инцидент. В суд были приглашены все участники конфликта, передает РИА «Новости».

«Мировое соглашение священнику заключить не удалось, поскольку вторая сторона высказала в его адрес много претензий», – отметил Буглаков.

По решению церковного суда, священника отстранили на год от проведения служб. При этом, по словам Буглакова, правоохранители пока оценили произошедшее.

В конце апреля на кемеровском портале City-n появилось видео, на котором видно, как спорят священник, его жена и еще две женщины. Конфликт начался якобы из-за того, что прохожая попросила попадью увести в сторону собаку. Женщина в ответ якобы напала на прохожую, использовав электрошокер.