Отложенный почти на сутки рейс «Суперджета» из Новосибирска отменен

Авиакомпания «Азимут» после почти суток ожидания отменила рейс Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону из-за неисправности основного борта и отсутствия резервного.

«В 06.00 (02.00 мск) вторника рейс был отменен. Из 94 пассажиров 74 были размещены в гостинице, остальные (местные) поехали домой. В настоящее время авиакомпания принимает меры для того, чтобы отправить пассажиров авиарейсами других авиакомпаний, так как собственными силами это сделать не представляется возможным», – сообщил представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры РИА «Новости».

Он также рассказал, что прибывшие в Новосибирск техники авиакомпании признали неисправным самолет, который изначально должен был отправиться в Ростов-на-Дону, а резервный борт в Новосибирск не прибыл.

Сначала «Азимут» отложил вылет SSJ100 с 08.45 (04.45 мск) понедельника до 17.00 (13.00 мск), позже время вылета переносилось еще несколько раз. Тогда в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре заявили, что причиной задержки стала техническая неисправность самолета и планировалось использовать вместо него резервный борт.

В прокуратуре также уточнили, что соблюдение прав пассажиров отмененного рейса контролируется.

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Авиакомпания «Азимут» базируется в аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону, а ее парк состоит из самолетов SSJ100.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб. После этого авиакомпании стали массово отменять рейсы на самолетах данного типа.

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